Соперник «Зенита» по группе ЛЕ «Вардар» обыграл лидера чемпионата Македонии

«Вардар», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в домашнем матче чемпионата Македонии обыграл команду «Шкендия», занимающую первую строчку в таблице национального первенства.
В составе «Вардара», который дважды по ходу игры уступал в счёте, голами отметились Жуан Фелипе (дубль), Деян Блажевски и Итало.
В таблице первенства «Вардар» располагается на второй строчке, отставая от лидирующей «Шкендии» на шесть очков и сыграв на два матча меньше.
Напомним, «Зенит» в гостях разгромил «Вардар» со счётом 5:0 14 сентября. Игра в Санкт-Петербурге состоится 23 ноября.
После матча с «Зенитом» «Вардар» раскритиковал условия и цены на аренду арены