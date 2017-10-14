«Бельграно» получил $ 2,1 млн от суммы трансфера Ригони в «Зенит»

«Индепендьенте» согласовал с «Бельграно» сумму, которую клуб из Кордовы получит за переход полузащитника Эмилиано Ригони в «Зенит». У «Индепендьенте» и «Бельграно» было по 50% экономических прав на футболиста сборной Аргентины.
Как пишет издание El Ancasti, «Бельграно» получит от трансфера $ 2,1 млн (около € 1,7 млн). Ранее клуб грозился пожаловаться в руководство аргентинского чемпионата, если «Индепендьенте» в ближайшее время не перечислит долю от продажи Ригони.
Напомним, по данным аргентинских СМИ, Ригони перешёл в «Зенит» в августе этого года за € 10,5 млн. Сообщалось, что € 6,5 млн должен получить «Индепендьенте», € 3 млн – «Бельграно», а € 1 млн был рассчитан на налоги и другие расходы.
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