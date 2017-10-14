Гончаренко: никаких задержек по зарплатам в ЦСКА нет, не стоит провоцировать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал слухи о финансовых проблемах московской команды, а также ответил на вопрос по поводу трансферных планов «армейцев» на зимнее трансферное окно.
«Никаких задержек нет. Не стоит лишний раз провоцировать. Всё выплачивается вовремя.
Что касается трансферной политики… Впереди много матчей, мы думаем пока о выходе из группы Лиги чемпионов и о тройке в чемпионате, а зимой будем размышлять о других вопросах», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Орлов: говорят, финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам