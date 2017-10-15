«Амкар» задолжал 9,8 млн рублей компании из Турции

В арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление к клубу «Амкар» от компании AYT Medikal Turizm LTD «GolF & Wellness», зарегистрированной в Анталье (Турция). Сумма требований к клубу составляет 9,85 млн рублей. Иск подан 5 октября. В данный момент суд оставил его без движения в связи с тем, что заявитель не уплатил пошлину, информирует Business Class.
В краевом арбитраже пояснили, что подавшая иск турецкая компания организовала учебно-тренировочные сборы «Амкара» в Турции, в городе Белек, в 2013 году. Однако клуб не оплатил услуги в полном объёме, поэтому заявитель пытается взыскать долг и проценты за пользование чужими денежными средствами.
В пресс-службе «Амкара» от комментариев отказались.
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