Конте: крайне расстроен и вряд ли смогу уснуть

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не скрывал разочарования после поражения от «Кристал Пэлас» со счётом 1:2 в гостевом матче 8-го тура АПЛ.
«Мы плохо начали игру, а против «Кристал Пэлас» нужно всегда действовать максимально плотно, чтобы не дать сопернику обрести уверенность. Мы первыми пропустили, достаточно быстро отыгрались, однако незадолго до перерыва вновь оказались в положении отыгрывающихся, не сумев справиться с этой ситуацией.
Я не удивлён, поскольку матчи против команд, находящихся в зоне вылета, всегда трудны и требуют максимальной концентрации. Игроки «Пэлас» действовали с максимальной интенсивностью и боролись за каждый мяч, но я предпочитаю сосредоточиться на игре своей команды. Каждому тренеру приходится решать свои проблемы.
Я не люблю проигрывать, особенно если это происходит в двух матчах подряд. Сегодня я крайне расстроен и вряд ли смогу уснуть, но все мы должны в первую очередь думать о том, как обратить сложившуюся ситуацию в свою пользу», — сказал Конте.