Талалаев: такой футбол у нас — команды, играя дома, встают сзади и отбиваются

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от гостевого матча 18-го тура ФНЛ с «Тюменью», завершившегося поражением его команды со счётом 1:3.
«Для меня является главной неожиданностью, что многие команды, играя дома, встают сзади и отбиваются. Бьют вперёд и всё. В первом тайме никаких неожиданностей для нас не было. Мы уже привыкли так играть. Также было на выезде с ярославским «Шинником», у которого 90 минут стоят восемь человек сзади и потом бегут в контратаку. К сожалению, такой футбол у нас. К нему нужно привыкать.
Понимали, что будет сложно в этой игре. Нам не очень хорошо удаются игры на искусственном поле. Я подавлен тем, как у нас игроки выходят на замену. Тенденция не очень хорошая. Из того преимущества, что мы имели по игре, пришли к вакханалии в обороне», — сказал Талалаев.