Сауль: мяч в ворота «Барселоны» принёс мне облегчение

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес поделился впечатлениями от ничьей с «Барселоной» в матче восьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:1.
«Я чувствовал небольшую вину за то, что давно не забивал. Были моменты, но я не забивал. Я всегда настраиваюсь на гол. Мяч в ворота «Барселоны» принес мне облегчение.
«Барселона» – отличная команда. Когда они создают моменты, их очень сложно остановить, но Ян Облак сделал несколько сэйвов. Наш план состоял в том, чтобы сдержать их и идти вперед, когда они будут оставлять пространство», – цитирует игрока Marca.
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