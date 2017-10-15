Точилин: в «Спартаке-2» собраны игроки, способные выйти на более высокий уровень

Главный тренер «Динамо СПБ» Александр Точилин после ничьей «Спартаком-2» (2:2) в домашнем матче 18-го тура ФНЛ поделился впечатлениями от игры.
«Опять упущенная победа! Чуть не дотерпели. Надо отдать должное сопернику. Команда молодая и амбициозная. По своему потенциалу там собраны футболисты, которые могут выйти на более высокий уровень. Здесь говорить о результате трудно. Хотели победить, но успехи даются тяжело. Есть над чем работать, надо анализировать ошибки и показывать футбол другого уровня», — цитирует тренера сайт ФНЛ.
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