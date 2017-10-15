Вратарь «Лацио»: предполагали, что Дибала будет бить пенальти в правый угол

Вратарь «Лацио» Томас Стракоша рассказал о том, как сумел отбить удар форварда Пауло Дибалы с пенальти на 97-й минуте матча с «Ювентусом» (2:1) в 8-м туре Серии А.
«Я очень расстроился, когда „Ювентус“ получил право пробить пенальти, так как они не заслужили сыграть вничью. Вместе с тренерским штабом мы изучали пенальти Дибалы и предполагали, что он будет пробивать в правый от меня угол ворот. Я также разговаривал со своим отцом, который тоже был голкипером, и в итоге мне удалось отбить этот пенальти. Это один из топ-5 сейвов в моей карьере», — цитирует албанца Football Italia.
Нереализованный Дибалой пенальти можно посмотреть в «Твиттере».
Иммобиле: очень приятно прервать домашнюю беспроигрышную серию «Ювентуса»