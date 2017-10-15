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Вилюш: друзья из Польши были в шоке, узнав о поездке «Ростова» в Хабаровск

15 октября 2017, воскресенье. 12:30 Футбол

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш прокомментировал гостевое поражение от «СКА-Хабаровск» (1:2) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.

«Постарался скорее забыть игру против «СКА-Хабаровска». Это был не самый лучший матч для нашей команды, мы сделали выводы и сфокусировались на следующей встрече с «Рубином». Так далеко я летал только в отпуск. Как футболист я летел так далеко впервые. Сложно пришлось всей команде. Пытался поспать, но это было сложно (улыбается). Разговаривал со своими друзьями и с журналистом из Польши. Они были в шоке, узнав об этой поездке. Для нашей страны это огромные расстояния. Но не стоит искать оправданий в перелете. Мы знаем, как добиваться результата и должны быть сконцентрированы на своей игре.

Мне рассказали, что в «Рубине» выступают пять футболистов, которые в прошлом сезоне играли за «Ростов». Это качественная команда, но и мы будем готовы к этой игре», — цитирует игрока сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Ростов ФК Рубин
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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