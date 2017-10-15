Вилюш: друзья из Польши были в шоке, узнав о поездке «Ростова» в Хабаровск

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш прокомментировал гостевое поражение от «СКА-Хабаровск» (1:2) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.
«Постарался скорее забыть игру против «СКА-Хабаровска». Это был не самый лучший матч для нашей команды, мы сделали выводы и сфокусировались на следующей встрече с «Рубином». Так далеко я летал только в отпуск. Как футболист я летел так далеко впервые. Сложно пришлось всей команде. Пытался поспать, но это было сложно (улыбается). Разговаривал со своими друзьями и с журналистом из Польши. Они были в шоке, узнав об этой поездке. Для нашей страны это огромные расстояния. Но не стоит искать оправданий в перелете. Мы знаем, как добиваться результата и должны быть сконцентрированы на своей игре.
Мне рассказали, что в «Рубине» выступают пять футболистов, которые в прошлом сезоне играли за «Ростов». Это качественная команда, но и мы будем готовы к этой игре», — цитирует игрока сайт клуба.