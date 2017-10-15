Икарди — о миланском дерби: это будет огненная игра

Форвард «Интера» Мауро Икарди поделился ожиданиями от домашнего матча восьмого тура серии А с «Миланом» (15 октября).
«Дерби — это всегда особый случай, приближение этой игры чувствуют по всему городу. Это будет огненная игра. Пока команда выигрывает, я счастлив. Результативность вызывает у меня очень мало интереса по сравнению с результатом команды. С помощью тренера и его помощников мы прогрессируем с каждым днём.
Я капитан «Интера», это мой пятый сезон. Дерби заставляет меня чувствовать ещё более высокую ответственность», — цитирует игрока Football Italia.
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