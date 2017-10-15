Марокко примет чемпионат африканских наций — 2018

Африканская конфедерация футбола отдала право проведения чемпионата африканских наций Марокко. Турнир пройдёт в следующем году с 12 января по 4 февраля.
Изначально турнир должен был состояться в Кении, но из-за медленных темпов подготовки и нестабильной политической ситуации в стране право проведения отдали Марокко. Также вместо сборной Кении в чемпионате сыграет команда Египта.
Напомним, в отличие от Кубка Африки, в чемпионате африканских наций имеют право выступать только сборные из игроков внутренних чемпионатов стран.
Кения лишена права проведения Чемпионата африканских наций