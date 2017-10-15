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Конте признался, что иногда ненавидит свою работу

15 октября 2017, воскресенье. 15:20 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что иногда ненавидит свою работу, так как ради неё ему приходится жертвовать своей жизнью.

«Я всегда хотел быть тренером. Я тренировал свою первую команду, когда мне было 14 лет! Я тренировал команду детей начальной школы. Мне всегда это нравилось. Я всегда чувствовал, что буду заниматься этим, что это будет моя жизнь. Но иногда я ненавижу это. Иногда я ненавижу эту работу, потому что порой ты теряешь свою жизнь.

Если ты хочешь заниматься этой работой, стать хорошим тренером, отличным тренером, ты должен пожертвовать своей жизнью, и порой я ненавижу это.

Я должен думать о футболе 18 часов в день. Я люблю это и ненавижу", — поведал итальянский специалист в интервью GQ.

Конте: крайне расстроен и вряд ли смогу уснуть
Источник: GQ Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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