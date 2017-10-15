Конте признался, что иногда ненавидит свою работу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что иногда ненавидит свою работу, так как ради неё ему приходится жертвовать своей жизнью.
«Я всегда хотел быть тренером. Я тренировал свою первую команду, когда мне было 14 лет! Я тренировал команду детей начальной школы. Мне всегда это нравилось. Я всегда чувствовал, что буду заниматься этим, что это будет моя жизнь. Но иногда я ненавижу это. Иногда я ненавижу эту работу, потому что порой ты теряешь свою жизнь.
Если ты хочешь заниматься этой работой, стать хорошим тренером, отличным тренером, ты должен пожертвовать своей жизнью, и порой я ненавижу это.
Я должен думать о футболе 18 часов в день. Я люблю это и ненавижу", — поведал итальянский специалист в интервью GQ.
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