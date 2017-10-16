Глушаков: «Зенит» взял нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги

Капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о шансах красно-белых догнать «Зенит» в турнирной таблице.
«Кто сказал, что «Зенит» не догнать? Гонка продолжается. 8 очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. «Динамо», «Уфа», «Тосно», «Анжи», «СКА-Хабаровск», ЦСКА — вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места. Ещё треть сезона только прошла, и «Зенит» обязательно будет ошибаться ещё, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.
Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. «Зенит» тоже теряет очки, как видите – с «Анжи», «Арсеналом». Из Кубка России они вылетели. Тут нужно ещё посмотреть на календарь, потому что «Спартак» со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждём матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Полное интервью с Глушаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.