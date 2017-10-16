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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Глушаков: Промес хотел показать себя именно на ЧМ в России, он очень расстроен

16 октября 2017, понедельник. 09:00 Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о соперниках нацональной команды по товарищеским матчам в ноябре, а также выразил сожаление по поводу того, что сборная Нидерландов вместе с полузащитником красно-белых Квинси Промесом не выступит на ЧМ-2018.

«Очень рад таким соперникам, как Аргентина и Испания. Хочу доказать в играх за клуб, что нужен сборной. Классно, что можно проверить свой уровень в играх с такими соперниками. Вообще, рад, что Аргентина отобралась на чемпионат мира. Месси – великий футболист, и турнир без него потерял бы многое.

Жалко ещё, что Голландия не едет. Там тоже много классных игроков. Антоха, например. Я с Квинси разговаривал, он очень расстроен, потому что хотел показать себя именно в России», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Голландская команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, заняв лишь третье место в турнирной таблице группы отборочного турнира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная Нидерландов - Футбол Сборная России — Футбол Квинси Промес Лионель Месси товарищеские матчи ЧМ-2018
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