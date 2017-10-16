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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Иностранцы с FAN ID могут без визы приехать в Россию за 10 дней до начала ЧМ

16 октября 2017, понедельник. 10:26 Футбол

В ходе пресс-конференции на международной туристической выставке IMEX America в Лас-Вегасе возможности идентификатора FAN ID представила начальник отдела координации туристической деятельности управления туризма правительства Москвы Инесса Григ. Она рассказала о ходе подготовки столицы к чемпионату мира по футболу 2018 года и презентовала идентификатор FAN ID — универсальный документ, который заменит гостям турнира визу в Россию, а также позволит получить бесплатные билеты на междугородние поезда и воспользоваться общественным транспортом.

«Москву сейчас можно назвать столицей мирового футбола. В текущем году матчи Кубка конфедераций FIFA посетили 58 тысяч российских и 13 тысяч иностранных болельщиков. Важную роль сыграла реализация проекта по безвизовому въезду в Россию для иностранных туристов, этой возможностью воспользовались почти 3000 гостей из 80 визовых стран. В следующем году в Москве состоится чемпионат мира по футболу, и мы ожидаем более миллиона болельщиков. С FAN ID можно без визы приехать в Россию за 10 дней до начала чемпионата мира. Срок действия карты и безвизового пребывания на территории страны закончится через 10 дней после окончания турнира», — сказала Григ.

Владельцы FAN ID смогут воспользоваться бесплатными транспортными услугами на дополнительных поездах, введённых на дни матча. Идентификатор FAN ID позволит гостям чемпионата использовать городской общественный транспорт вдоль маршрутов спортивных событий. При этом основная задача документа — идентификация каждого болельщика для обеспечения безопасности всех зрителей. Потерянный FAN ID можно будет восстановить в одном из центров выдачи — прямо на стадионах. Иностранцы смогут получить FAN ID либо «Почтой России», либо в электронном формате.

Подать заявку на идентификатор FAN ID можно в Интернете на веб-сайте www.fan-id.ru, однако заявители должны будут предъявить билет на матч либо документ, который даёт право на получение такого билета. Бесплатные проездные билеты на транспорт в период соревнований Кубка мира можно забронировать на веб-сайте транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года: transport2018.com.

«Мы организуем проживание, билеты и трансфер для групп, которые прибудут на чемпионат мира. Главный город — это Москва. Я считаю, что для большой группы людей будет удобнее на всё время турнира остановиться в Москве и затем на один или максимум два дня уезжать в те города, где проходят матчи, а потом возвращаться в Москву», — отметил Фёдор Вергус, генеральный директор компании Global Russia DMC, которая отвечает за приём гостей чемпионата мира 2018 года.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Болельщики — Футбол ЧМ-2018
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