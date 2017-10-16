Голландец Куйперс обслужит матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель»

Бригада голландских судей во главе с Бьорном Куйперсом будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель», сообщает официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне Куйперс судил два матча Лиги чемпионов — «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» (1:2) и «Боруссия» Д — «Реал» (1:3), в которых показал 4 и 5 жёлтых карточек соответственно.
Помогать ему будут лайнсмены Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Дополнительными ассистентами рефери будут Сердар Гэзюбююк и Деннис Хиглер. Четвертый арбитр — Марио Дикс.
Матч ЦСКА – «Базель» состоится 18 октября в Москве, начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
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