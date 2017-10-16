Хамес Родригес: надеюсь, на ЧМ-2018 в России дойдём с Колумбией до полуфинала

Полузащитник «Баварии» и сборной Колумбии Хамес Родригес поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России, отметив, что оба раза, когда он бывал в России (с «Реалом» и «Порту». – Прим. «Чемпионата»), было холодно.
«Попадание на чемпионат мира было целью, которая приблизила меня к мечте – выиграть Кубок мира. Это сложно, но потому и нужны мечты, нужно мечтать.
Что касается моих голов, лучшие были забиты в ворота Уругвая на чемпионате мира 2014 года в Бразилии и Перу в квалификации ЧМ-2018. В первом случае Колумбия вышла в четвертьфинал, а сейчас пробилась на мировое первенство в России. Надеюсь, я смогу забить немало важных голов.
Я бывал дважды в России, и оба раза было холодно. Надеюсь, мы сможем дойти до полуфинала чемпионата мира. Хочу провести отличный чемпионат», — цитирует Хамеса Elespectador.