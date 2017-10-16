Де Лаурентис: Гвардиола — старый лис, «Наполи» будет тяжело в матче с «Ман Сити»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», назвав наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу старым лисом. Ранее испанец сказал, что «Наполи» играет в самый красивый футбол в Европе и может убить «МС» своим прессингом.
«Я бы не хотел, чтобы слова Гвардиолы повлияли на концентрацию наших футболистов. Он старый лис, который хорошо знает свою команду. «Наполи» будет тяжело в этой игре», — цитирует Де Лаурентиса Gazzetta dello Sport.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи» состоится 17 октября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гвардиола: «Наполи» может убить «Манчестер Сити» своим прессингом