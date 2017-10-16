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Луис Адриано: хотелось бы повторить все рекорды со «Спартаком»

16 октября 2017, понедельник. 17:09 Футбол

Нападающий «Спартака» Луис Адриано в интервью пресс-службе клуба рассказал об установленных ранее рекордах в Лиге чемпионов и чемпионате Украины, отметив, что теперь хочет повторить их в составе «Спартака».

«Установил рекорды не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Украины. Становился его лучшим бомбардиром. Кроме того, забил один из самых быстрых голов в первенстве — на 13-й секунде. Никогда ранее столь скоро мяч в ворота не посылал.(Улыбается.) После удачных матчей обычно забираю себе игровой мяч на память. Вся команда расписывается на нём, а потом ставлю его дома на видное место. Так что все до сих пор храню.

Да, посчастливилось забить пять голов БАТЭ. Знаете, такое, конечно, не забывается! Даже сейчас, когда говорю об этом, испытываю радость и гордость. Это Лига чемпионов, в ней представлены лучшие клубы Европы. Смог забить пять мячей! Правда, уже давно не возвращался к тем моментам. Столько времени прошло после того матча с БАТЭ…

Теперь мне хотелось бы повторить все рекорды со «Спартаком». Мечтаю снова показывать высокую результативность. Сделаю для этого максимум. Считаю, что мы уже провели в Лиге чемпионов два хороших матча — против «Ливерпуля» и «Марибора». Скоро предстоит игра с «Севильей». Во встрече с испанцами рассчитываю забить», — сказал Адриано.

Матч «Спартак» — «Севилья» состоится 17 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 21:45 мск.

Луис Адриано: «Севилья» не занимается пустой беготнёй
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Шахтёр Донецк Луис Адриано
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