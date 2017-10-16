Карасёв — о назначении на матч «Бавария» — «Селтик»: здорово, что нам доверяют

Российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал назначение своей бригады на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик» (18 октября).
«Мы очень рады, что получили назначение на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик». Здорово, что нам доверяют. Самое главное – оправдать это доверие. Мы пока не так часто получаем серьёзные матчи, и любая такая игра – это очередная проверка.
Совсем недавно я судил матч национальных сборных Нидерланды – Швеция. Иногда бывает тяжело переключиться между европейскими играми и матчами в России или наоборот. У нас всегда есть понимание с нашим руководством. Если есть определённая усталость, то нам дают отдохнуть. Ведь если ты выходишь на матч, то должен отработать его на 100%. Бывает, что в эмоциональном плане сложно перестроиться. Только в этом есть маленький нюанс», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.