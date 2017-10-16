Нолито: верю, что забьём «Спартаку», несмотря на проблемы «Севильи» в атаке

Форвард «Севильи» Нолито поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
«Полностью уверен в своих товарищах по команде. Верю, что голы будут забиты, несмотря на проблемы в атаке на старте сезона. Надеюсь, завтра мы тоже забьём. Я нахожусь в прекрасной форме. После травмы я восстановился, полон сил. Готов выполнить установку тренера на завтра.
Верю, что вызов в сборную мне поступит. Буду делать всё, что от меня зависит, чтобы на меня обратили внимание. При этом прекрасно понимаю, что там огромная конкуренция", — передаёт слова Нолито корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Спартак» — «Севилья» пройдёт 17 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
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