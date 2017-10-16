Орлов: не нужен «Зениту» Халк, и никто не нужен. Уже есть состав достаточный

Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, нужен ли сейчас «Зениту» 31-летний экс-нападающий сине-бело-голубых Халк, который на данный момент выступает в составе китайского клуба «Шанхай СИПГ».
«Что касается возможного возвращения Халка в „Зенит“, то есть такая пословица: „В одну реку два раза не входят“. Тем более река китайская, там другие соблазны. Конечно, никогда не говори «никогда», но не нужен нам Халк, и никто не нужен. Уже есть набор игроков достаточный», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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