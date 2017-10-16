Прямая видеотрансляция матча «Лас-Пальмас» — «Сельта»

«Чемпионат» представляет пользователям нашего портала прямую видеотрансляцию матча 8-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Сельта», который пройдёт сегодня, 16 октября, на стадионе «Гран Канария».
Трансляция начнётся в 22:00 по московскому времени.
В турнирной таблице испанского первенства «Лас-Пальмас» (6 очков) располагается на 18-й строчке, а «Сельта» (8) занимает 13-е место. Полную таблицу Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».
В прошлом туре «Лас-Пальмас» на выезде проиграл «Барселоне» (0:3), а «Сельта» на своём поле сыграла вничью с «Жироной» (3:3).