«Амкар» — «Тосно» — 0:0. Видеообзор последнего матча 13-го тура РФПЛ

«Амкар» и «Тосно» сыграли вничью в матче 13-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме команды показали равный футбол и обменялись несколькими полумоментами. После перерыва рисунок игры не изменился, и забитых голов зрители так и не увидели. Дважды мяч попал в стойку ворот гостей.
«Амкар» (15 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. «Тосно» (13) — на 14-й строчке.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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