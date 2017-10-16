Парфёнов: «Амкар» в штанги попадал, а «Тосно» — в Нигматуллина

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от ничьей с «Амкаром» в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 0:0.
«Хозяева в штанги попадали, мы — в Артура Нигматуллина, поэтому счет закономерный. Будем двигаться дальше, чемпионат непростой, видим, какая борьба идет во второй половине таблицы, даже пожарче, чем наверху. Но мы имеем пока то, что имеем», — цитирует Парфенова официальный сайт «Тосно».
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