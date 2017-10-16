Швец: Ярошик смотрит все мои игры и никогда не хвалит

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал об отношениях с экс-игроком ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошиком.
«Ярошик — как моя семья, он муж моей сестры. У нас с ним отличные отношения, и мы постоянно созваниваемся. Можно сказать, каждый день общаемся. Иржи смотрит все мои игры, потом с ним их разбираем. Он ко мне строго относится, никогда не хвалит, ищет ошибки. Он мой тренер, человек, который мне помог попасть на просмотр в Испанию. Он очень важный человек в моей жизни.
Ярошик сейчас работает в „Спарте“ вторым тренером дубля пражского клуба. Мне сестра недавно скидывала видео с ним. Он спокойный, даже чересчур спокойный, никогда не кричит. А здесь ему довелось подменять первого тренера команды, с которым что-то случилось. И Иржи прямо кричал на этих детей, одного даже до слёз довёл. Я говорю: „Иржи, это на тебя даже не похоже“. Видите, как меняется человек», — сказал игрок в эфире «8-16».