Сухи: оборона у ЦСКА немолодая, но по-прежнему качественная

Капитан «Базеля» Марек Сухи поделился мнением о ближайшем сопернике команды в Лиге чемпионов. 18 октября швейцарский клуб на выезде сыграет с ЦСКА.
«По сравнению со временем, когда я играл за «Спартак», состав ЦСКА изменился процентов на 50, если не меньше. В оборону только Васин добавился, а остальные защитники остались прежними: Березуцкие и Игнашевич — в центре, Фернандес с Щенниковым – фланги. Против всех их я играл. А вот нападающих пока знаю только заочно. Оланаре неплох, молодые Чалов и Жамалетдинов прогрессируют. Головин хорошо выступает.
Возможно, оборона у нашего соперника и немолодая, но по-прежнему качественная. Расчёт на опыт себя оправдывает. Единичные ошибки у всех бывают – это не вопрос возраста. В целом по сезону защита ЦСКА качественно выполняет свои обязанности.
Серьёзно изменилась система игры «армейцев». Теперь они практикуют модель с тремя защитниками. А компактность в игре ЦСКА и прежде отличала. Команда хорошо обороняется и здорово использует свободные зоны на чужой половине поля. Современный ЦСКА – это сочетание комбинационного стиля игры с опытной защитой», — отметил Сухи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полностью интервью с Мареком Сухи читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.