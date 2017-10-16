Кэхилл: в матче с «Ман Сити» на поле была одна свежая команда и одна несвежая

Капитан «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал два поражения подряд в АПЛ – от «Манчестер Сити» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2).
«В прошлом сезоне вы видели настоящий «Челси», и важно, что мы старались последовательно соответствовать этой форме в текущем сезоне. Мы фантастически сыграли с «Атлетико», но матч с «Манчестер Сити» состоялся слишком скоро после той игры. На поле была одна свежая команда и одна несвежая. Перед игрой с «Кристал Пэлас» у нас было более чем достаточно возможностей выступить лучше, чем в той встрече.
Когда плохо сыграл и получил плохой результат, хочется сыграть снова как можно скорее, и у нас будет такой матч в середине недели, чтобы постараться вернуться на верный путь.
Моя роль капитана заключается в том, чтобы приходить на тренировку, быть позитивным и продолжать в этом духе. Результат позади, и ты идешь работать и работать, чтобы показать в среду выступление, на которое способна команда, вернуть победное чувство и отталкиваться от него", — цитирует Кэхилла сайт клуба.