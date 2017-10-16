Данченко: у «Анжи» очень хорошая команда, думаю, сохраним прописку в РФПЛ

Полузащитник «Анжи» Олег Данченко, арендованный махачкалинцами у «Шахтёра», выразил мнение, что команда сможет остаться в РФПЛ.
«Думаю, мы сможем остаться в РФПЛ. У нас очень хорошая, добротная команда. В оставшихся матчах будем биться до конца, и, думаю, сохраним прописку. У „Анжи“ очень хорошие болельщики — любят футбол, поддерживают. О Махачкале ничего не могу сказать: провожу мало времени в городе. Всё время тренировки, игры, и времени очень мало. Когда у нас выходные, стараюсь выехать к себе, на Украину.
Мотивация всегда должна присутствовать, потому что без неё никуда. Если ты хочешь расти и прогрессировать, то должен быть мотивирован. Сейчас моя мотивация — вернуться в донецкий „Шахтёр“. Не могу сказать, останусь ли в „Анжи“, поскольку все права принадлежат „Шахтёру“. Донецкий клуб будет решать мою судьбу. В будущем хочется стать знаменитым игроком, чтобы тебя уважали, знали, кто ты такой, и ты мог приносить пользу окружающей среде и людям. А что в итоге будет в будущем, знать не могу. Судьба — штука такая: как пойдёт, так и будет», — сказал игрок в интервью официальному каналу «Анжи» в YouTube.