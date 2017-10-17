Источник: Конте разочаровался в Батшуайи и планирует заменить его в зимнее окно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после поражения от «Кристал Пэлас» (1:2) в 8-м туре чемпионата Англии остался крайне недоволен игроками своей команды, пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Итальянский специалист провёл с футболистами «Челси» разговор на повышенных тонах и сказал, что теперь им придётся выкладываться на тренировках гораздо усерднее.
Также сообщается, что Конте разочаровался в нападающем Миши Батшуайи и планирует заменить его другим форвардом в ближайшее зимнее трансферное окно. Бельгиец, в матче с «Кристал Пэлас» подменявший основного форварда «Челси» Альваро Морату, провёл на поле 57 минут и был заменён. Уходя на скамейку запасных, Батшуайи не скрывал своего разочарования.
По данным источника, «Челси» рассматривает вариант с трансфером 24-летнего нападающего «Црвены Звезды» Ричмонда Боакье, который в этом сезоне забил четыре гола в восьми матчах чемпионата Сербии.