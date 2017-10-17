Получивший травму вратарь «Вест Бромвича» отказался покидать поле и доиграл матч

Голкипер «Вест Бромвич Альбион» Глин Майхилл за полчаса до окончания встречи с «Лестер Сити» (1:1) получил повреждение и испытывал болевые ощущения после игрового столкновения с Джейми Варди, отказался от замены и самоотверженно доиграл матч. Вратарь остался доволен тем, что по итогам этого эпизода он не был удостоен красной карточки.
«В той ситуации я сделал то, что должен был сделать. Хорошо, что меня не удалили. Из-за боли медики посчитали, что мне лучше покинуть поле, но я не играл год, так что не собирался уходить досрочно», — цитирует голкипера Daily Mail.
В последний раз Майхилл выходил на поле в матче АПЛ в апреле 2016 года.
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