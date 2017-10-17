Болельщики ЦСКА споют песню Басты «Сансара» перед матчем с «Базелем»

Болельщики ЦСКА готовят масштабный перформанс перед матчем третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против «Базеля». Во время выхода команд на поле болельщики «армейцев» споют припев песни «Сансара» популярного рэп-исполнителя из Ростова-на-Дону, посла ЧМ-2018 Басты. Текст будет немного изменён.
«Когда меня не станет,
Трибуна споёт голосами
Моих детей и голосами их детей!»
Матч ЦСКА – «Базель» состоится 18 октября. Начало – 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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