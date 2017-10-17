Зидан: Иско совершенствуется и играет всё лучше

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре полузащитника Иско. В последнее время футболист сборной Испании неоднократно получал похвалу от специалистов и СМИ.
«Прогресс Иско? Здесь всё очень просто: это естественный процесс. Он знает, что является важным для клуба футболистом. Иско играет достойно каждый раз, когда выходит на поле, делая это всё лучше. Он способен выступать на многих позициях. Но когда он играет близко к нападающим, это лучше для него. Его позиция на поле зависит от соперника и тактического рисунка нашей команды. Но самое важное то, что он совершенствуется, поскольку очень силён», — цитирует Зидана Marca.
Почеттино: Иско доказывает, что является одним из лучших футболистов мира