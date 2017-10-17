Почеттино: Иско доказывает, что является одним из лучших футболистов мира

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино не поскупился на похвалу в адрес полузащитника мадридского «Реала» Иско. Футболиста сборной Испании Почеттино назвал одним из лучших игроков мира.
«Думаю, что тренеры хотят иметь в своём распоряжении любого великого футболиста. Иско доказывает, что является одним из лучших футболистов мира. Мне повезло, я видел его в разных командах. Иско всегда был способным и созидательным футболистом, он не был середняком. В «Реале» он полностью раскрыл свой потенциал, и мы примем это во внимание. Его магия видна на поле», — цитирует Почеттино Marca.
Английской команде предстоит встретиться с «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая игра состоится 17 октября на поле «Королевского клуба», вторая – 1 ноября.