Готовность «Волгоград Арены» к чемпионату мира — 2018 составляет 75%

Строительство стадиона «Волгоград Арена» к предстоящему в 2018 году чемпионате мира идёт по графику. На арене побывали члены оперативной рабочей группы под председательством первого замминистра строительства России Леонида Ставицкого. В выездном заседании на площадке стадиона принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает «твиттер» «Спорт-Инжиниринг», готовность «Волгоград Арены» сейчас составляет 75%.
Глава региона отметил, что главная задача, которая стоит перед регионом, – завершить все общестроительные работы по возведению «Волгоград Арены» до конца 2017 года. Пуско-наладочные работы будут выполнены к марту следующего года.
«Не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать выполнить эту задачу. Напомню, что в 2014 году некоторые скептики говорили, что стадиона здесь не будет. Сегодня «Волгоград Арена» признаётся экспертами одним из лучших стадионов страны. Все планы по подготовке к ЧМ-2018 в Волгоградской области выполняются в полном объёме», — цитирует Бочарова РИАЦ.
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