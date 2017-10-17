Д. Милито: Икарди многим похож на Креспо

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито, говоря о форварде нерадзурри Мауро Икарди, сравнил аргентинца с Эрнаном Креспо. Ранее вице-президент «Интера» Хавьер Санетти отметил, что Икарди похож на Креспо, завоевавшего с командой пять трофеев.
«Надеюсь, Икарди впишет несколько страниц в историю «Интера», а может и сборной Аргентины. У него, безусловно, есть всё, чтобы добиться успеха, но он должен реализовать свой потенциал.
Хавьер Санетти говорил, что Икарди похож на Креспо, и я с ним согласен, хотя сложно сравнивать. У каждого великого нападающего есть что-то уникальное. Икарди многим похож на Креспо. Как и Эрнан, Мауро появляется из ниоткуда и атакует. Он умный футболист», — сказал Милито в интервью Gazzetta dello Sport.
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