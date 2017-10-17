«Локомотив» — братьям Миранчукам: желаем попасть в состав сборной России на ЧМ

Московский «Локомотив» поздравил полузащитников Алексея и Антона Миранчуков с днём рождения. Сегодня футболистам столичного клуба исполняется 22 года.
«Мы поздравляем братьев с праздником! Желаем оставаться такими же жизнерадостными и позитивными, достигнуть всех поставленных целей и попасть в состав сборной России на чемпионат мира», — говорится на официальном сайте «железнодорожников».
В составе сборной России Алексей Миранчук провёл 12 встреч, а его брат Антон дебютировал за национальную команду в товарищеской игре с командой Южной Кореи (4:2) 7 октября нынешнего года.
Алексей Миранчук провёл 100-й матч за «Локомотив» в РФПЛ