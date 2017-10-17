Радченко: «Спартак» в начале 90-х годов был сильнее нынешнего

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко, выступавший за красно-белых с 1991 по 1993 год, поделился воспоминаниями о силе команды образца начала 90-х годов и сравнил её с нынешним «Спартаком».
«Тогда в „Спартаке“ шла смена поколений. Команду покинули классные футболисты, определявшие игру. Александр Мостовой и Василий Кульков уехали в „Бенфику“, Игорь Шалимов — в „Фоджу“. Но молодые ребята Володя Бесчастных, Андрей Пятницкий, Игорь Ледяхов, Виктор Онопко здорово влились в коллектив, оказались готовы играть в основном составе. Мне было полегче, ведь я до этого уже провёл в клубе целый сезон.
У нас сложилась очень сильная команда. Взаимопонимание на поле было отлажено до мелочей, все великолепно чувствовали друг друга. Сезон провели ровно, серьёзных проблем не возникало. Да, случались сложные матчи с соперниками из Москвы и владикавказским «Спартаком», который в те годы громко заявил о себе. У осетинского клуба были одни из лучших в стране условий для тренировок, прекрасная база. В итоге он взял серебро, а мы стали первыми.
Чемпионство всегда приятно, но то, в 92-м, было для меня первым, поэтому самым запоминающимся. Дома до сих пор висит эта медаль. Порой смотришь на неё, вспоминаешь те матчи, ту команду. В ней не было легионеров — только отечественные футболисты. Но по индивидуальным качествам и пониманию игры тот «Спартак» был сильнее нынешнего», — цитирует Радченко пресс-служба УЕФА.