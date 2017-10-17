Джовинко: не понимаю, почему меня не вызывают в сборную Италии

Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко хочет играть за сборную Италии и не понимает, почему его не вызывают. Последний раз 30-летний футболист надевал футболку национальной команды в октябре 2015 года. Одна из причин невызова игрока – его выступление в MLS.
«Это правда, что в тактическом плане здесь легче играть, у нападающих больше шансов забить гол, но на физическом уровне это очень требовательная лига, ничего просто не даётся.
Я задаюсь вопросом, почему меня не пригласили хотя бы в тренировочный лагерь сборной? Мне ничего не остаётся, как двигаться дальше. Не могу повлиять на то, что находится вне моего контроля.
Вызов Вильи в сборную Испании могу объяснить лишь тем, что у них разные критерии для оценки. Всё, что я могу, ― это продолжать хорошо играть за свой клуб и ждать шанса. Выступать за сборную Италии – это величайшее желание, и так будет всегда», — сказал Джовинко в интервью Gazzetta dello Sport.