Тарханов: в «Урале» много травмоопасных футболистов

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, почему его команда не смогла выйти в 1/8 финала Кубка России, уступив на выезде «Шиннику» со счётом 0:3.
«Локомотив» – финалист и обладатель Кубка – тоже вылетел. Мы играли не в Ярославле, а в Костроме, там ужасное поле. У нас много травмоопасных футболистов – Бикфалви, Димитрову и Балажицу нельзя играть на таких полях, которые клали ещё в 90-е. Потому вышел смешанный состав.
Бикфалви бы убивался и на таком поле, но мог в итоге вылететь недели на три. Не все молодые ребята в матче Кубка выдержали. Емельянова зря привезли, он получил травму", — сказал Тарханов в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург».
«Урал» — «Анжи» — 2:1. Видеообзор матча