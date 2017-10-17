Павлюченко вернулся в общую группу «Арарата» в преддверии матча с «Калугой»

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко восстановился после травмы и вернулся в общую группу в преддверии матча 14-го тура ПФЛ с «Калугой». Встреча состоится 21 октября.
«Капитан «Арарата» Роман Павлюченко восстановился после повреждения правой икроножной мышцы и провёл тренировку без ограничений. 35-летний форвард рассчитывает помочь команде уже в ближайшей игре против «Калуги», — говорится на официальной странице «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте».
В текущем первенстве ПФЛ Павлюченко провёл восемь матчей и забил девять голов.
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