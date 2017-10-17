Слуцкий надеется, что сборные Ирландии и Швеции выйдут на ЧМ-2018

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поздравил своих футболистов поляка Камила Гросицки и нигерийца Ола Эйну с выходом в составе своих национальных команд на чемпионат мира—2018, который состоится в России.
Кроме того российский специалист выразил надежду, что сборные Ирландии и Швеции также пробьются в финальную часть турнира, так как за эти команды выступают игроки «Халл Сити» Дэвид Мейлер и Себастьян Ларссон соответственно.
Сегодня стало известно, что сборная Ирландии в стыковых матчах будет противостоять команде Дании, а сборная Швеции сыграет с командой Италии.
«Мы поздравили Камила и Ола на прошлой неделе — добро пожаловать в Россию! У нас есть специальный чат в WhatsApp, в котором участвуют все игроки и тренеры, и для нас всегда интересна реакция после международных матчей. Мы поздравляем некоторых игроков и порой шутим с некоторыми, но это всё хорошо для нашего настроения, что на самом деле очень важно.
Я надеюсь, что Дэвид и Себастьян также приедут в Россию, и это может произойти, потому что Ирландия и Швеция не будут играть друг против друга для плей-офф. Конечно, чемпионат мира летом следующего года очень важен для меня, потому что он пройдёт в России. Камил и Ола уже задавали мне много вопросов о стадионах и городах, и я надеюсь, что там будут играть Ларссон и Мейлер. Тем не менее эти игроки — профессионалы, и сейчас они сосредоточены на клубных матчах», — цитирует Слуцкого официальный сайт английского клуба.