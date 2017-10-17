Федун — о матче «Спартак» — «Севилья»: борьба будет тяжёлая

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун был краток, делясь ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«Борьба будет тяжёлая», — заявил Федун, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Напомним, действующий чемпион России начал групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18 с двух ничьих — в гостях с «Марибором» (1:1) и дома с «Ливерпулем» (1:1).
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Севилья». Начало — в 21:45 мск.
Алекперов — о матче «Спартака» с «Севильей»: ждём только победу, только победу