Вентура: сборная Швеции заслуживает максимум уважения

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал жеребьёвку стыковых матчей квалификации ЧМ-2018, по итогам которой его команде досталась сборная Швеции.
«Мы сыграем с сильным соперником, который заслуживает максимум уважения. Они обыграли Францию в Стокгольме и финишировали выше Нидерландов. Мы готовимся к двум ноябрьским матчам с решимостью и уверенностью в себе. Никто никогда не рассматривал возможность не попасть на чемпионат мира», — сказал Вентура.
Первый матч между Швецией и Италией состоится 10 ноября в Стокгольме, ответная игра пройдёт 13 ноября в Милане.
Стали известны даты проведения и время начала стыковых матчей квалификации ЧМ