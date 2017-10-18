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Степаненко: когда сравняли счёт, знали, что «Фейеноорд» ринется в атаку

18 октября 2017, среда. 07:15 Футбол

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Фейеноордом» (2:1) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Эта победа для нас очень важна, поскольку это была сложная игра. Обеим командам было тяжело, но мы сыграли лучше. Это хорошая победа перед будущими играми.

Когда мы сравняли счёт, знали, что «Фейеноорд» ринется в атаку. Мы должны были оставить как можно меньше пространства между линиями и пытаться организовывать контратаки. Именно это мы и сделали, забив второй гол", — приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.

Бернард: победа «Шахтёра» над «Фейеноордом» — итог работы, проделанной Фонсекой
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Фейеноорд Шахтёр Донецк Тарас Степаненко
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18 октября 2017, среда
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