Стоунс: «Наполи» — хорошая команда, но «Манчестер Сити» сумел удивить соперника

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Нам противостояла хорошая команда. Мы же попытались сыграть в свой футбол, и думаю, «Манчестер Сити» удивил соперника, особенно в первом тайме. После перерыва «Наполи» перестроился, и нам пришлось тяжелее.
В составе итальянцев отличные атакующие футболисты. Для нас это было хорошим тестом, который показал, что у «Манчестер Сити» есть характер. Играя два матча за неделю, мы остаёмся на таком же высоком уровне», — цитирует Стоунса пресс-служба УЕФА.
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