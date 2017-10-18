Хамес: в Мюнхене я спокойно могу выпить кофе, не опасаясь, что меня потревожат

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес не жалеет, что перед стартом нынешнего сезона пополнил ряды немецкого гранда. Цвета мюнхенцев футболист сборной Колумбии защищает на правах аренды, а его трансферный лист принадлежит мадридскому «Реалу».
«В Мюнхене я спокойно могу пойти выпить кофе, не опасаясь, что меня потревожат. Мюнхен – маленький и спокойный город, он позволяет выходить из дому и жить. Мне нужна была перемена, а моя самая большая мечта – выиграть чемпионат мира со сборной Колумбии. Это будет сложной задачей, но ведь для этого и существуют мечты», — приводит слова Хамеса Radio Cadena Nacional.
Хамес Родригес: надеюсь, на ЧМ-2018 в России дойдём с Колумбией до полуфинала