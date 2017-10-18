Трабукки: Каррера — молодец! Шесть россиян бегают на поле за «Спартак» в ЛЧ!

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» (5:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, похвалив главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Итальянский специалист с первых минут выпустил в стартовом составе шестерых российских футболистов: Александра Селихова, Андрея Ещенко, Георгия Джикию, Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова и Александра Самедова. Сообщение Трабукки оставил на своей странице в «Твиттере».
«Молодец Массимо, истинно русская игра — футбол! 5 иностранцев бегают на поле за «Спартак» в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец!» — говорится в сообщении.
Напомним, что в начале октября похожие слова произнёс президент России Владимир Путин в ответ на слова президента «Зенита» Сергея Фурсенко, заявившего, что футбол — это истинно русская игра. Путин отметил наличие большого количества иностранцев в петербургском клубе. В матче сине-бело-голубых с «Реалом Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы в стартовом составе вышли лишь три российских игрока.
«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за „Зенит“, играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали», — заявил тогда Путин.