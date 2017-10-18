«Манчестер Юнайтед» сэкономил £ 31 млн при переходе Руни в «Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» при переходе нападающего Уэйна Руни в «Эвертон» летом нынешнего года заплатил футболисту £ 10 млн (около € 11,3 млн). Как сообщает The Sun, манкунианцы тем самым сэкономили ещё £ 31 млн (почти € 35 млн), которые клуб был бы вынужден потратить на Руни, если бы он остался в команде по контракту ещё на два года.
Отчёт о финансах «Манчестер Юнайтед» инвестиционной компании Collins Sarri Statham показал, что уход Руни стал выгодным с финансовой точки зрения.
Руни забил 253 гола в 559 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, превысив рекорд в 249 голов, который ранее принадлежал сэру Бобби Чарльтону.
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